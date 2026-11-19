Hanchang Paper hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 93,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanchang Paper -180,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,59 Milliarden KRW – ein Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanchang Paper 68,68 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at