Hancock: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hancock präsentierte am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 514,4 Millionen USD gegenüber 506,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,28 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,02 Milliarden USD – eine Minderung um 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,06 Milliarden USD eingefahren.

