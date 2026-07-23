Hancock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hancock veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 496,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at