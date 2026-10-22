Hancock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hancock veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte Hancock einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hancock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 553,3 Millionen USD im Vergleich zu 511,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at