Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|
21.01.2026 03:05:33
HANCOCK WHITNEY CORP Q4 Income Increases In Line With Estimates
(RTTNews) - HANCOCK WHITNEY CORP (HWC) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year in line with the Street estimates.
The company's bottom line totaled $125.57 million, or $1.49 per share. This compares with $122.07 million, or $1.40 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.49 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $389.30 million from $364.77 million last year.
HANCOCK WHITNEY CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $125.57 Mln. vs. $122.07 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $1.40 last year. -Revenue: $389.30 Mln vs. $364.77 Mln last year.
