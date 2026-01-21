Hancock Aktie

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

21.01.2026 03:05:33

HANCOCK WHITNEY CORP Q4 Income Increases In Line With Estimates

(RTTNews) - HANCOCK WHITNEY CORP (HWC) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year in line with the Street estimates.

The company's bottom line totaled $125.57 million, or $1.49 per share. This compares with $122.07 million, or $1.40 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $1.49 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $389.30 million from $364.77 million last year.

HANCOCK WHITNEY CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $125.57 Mln. vs. $122.07 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $1.40 last year. -Revenue: $389.30 Mln vs. $364.77 Mln last year.

