Hancom Lifecare: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hancom Lifecare hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 88,45 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 94,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 34,78 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hancom Lifecare 31,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 100,890 KRW gegenüber 266,00 KRW im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 92,09 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 104,78 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 90,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 112,80 Milliarden KRW belaufen.

