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13.11.2026 06:31:28
Hancom Lifecare hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hancom Lifecare hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 83,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,92 Milliarden KRW – ein Plus von 31,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hancom Lifecare 23,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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