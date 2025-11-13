Hancom Lifecare präsentierte Quartalsergebnisse

Hancom Lifecare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 83,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,57 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,55 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

