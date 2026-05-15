Hancom Lifecare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hancom Lifecare äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 79,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -99,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at