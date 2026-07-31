Hancom Lifecare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hancom Lifecare hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 247,81 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 103,27 Prozent auf 55,07 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at