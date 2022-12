Handel fuhr in drei Quartalen reales Umsatzminus ein

Die Teuerung zehrt dem Handel das Wachstum auf. In den ersten drei Quartalen 2022 verzeichnete die Branche zwar ein nominelles Umsatzplus von rund 13 Prozent, inflationsbereinigt (real) ergibt das aber ein Minus von 0,9 Prozent. Starke Zuwächse verbuchten hingegen die Dienstleister, insbesondere aufgrund anziehender Umsätze im Bereich Beherbergung und Gastronomie, der im Vorjahr von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders betroffen war, so die Statistik Austria.

Von Jänner bis September erwirtschafteten die Dienstleister heuer ein Umsatzplus von fast 22 Prozent. In der Beherbergung und Gastronomie zogen die Verkaufserlöse um rund 68 Prozent an. Ein kräftiges Plus gab es mit 25 Prozent auch im Bereich Verkehr und Lagerei, wie Daten der Statistik Austria vom Montag zeigen.

Die größten Umsatzzuwächse im Handel wies der Großhandel aus, überwiegend aufgrund stark steigender Großhandelspreise, mit einem Plus von fast 20 Prozent im Umsatz und 2 Prozent im Absatz. Im Einzelhandel zogen die Umsätze nominell um fast 8 Prozent an, real allerdings gab es einen Rückgang von 0,6 Prozent. Der Kfz-Handel verbuchte analog zu den geringen Zulassungszahlen ein Minus von rund 4 Prozent im Umsatz und ein Minus von 12 Prozent im Absatz.

Die Zahl der Beschäftigtenverhältnisse stieg heuer in den ersten neun Monaten bei den Dienstleistungsunternehmen um 7 Prozent und im Handel um rund 2 Prozent.

Im dritten Quartal steigerten die österreichischen Dienstleistungsunternehmen heuer ihre Umsätze laut Statistik Austria nominell um 9 Prozent. Der Handel setzte nominell um fast 12 Prozent mehr um als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Inflationsbereinigt(real) entspricht dies aber einem Minus von 2 Prozent.

