Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Montagmittag steigen

Am Montag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,22 Prozent auf 6 357,83 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,383 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 6 287,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 363,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 287,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 221,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 860,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 352,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,67 Prozent nach oben. Bei 6 431,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR), Deutsche Bank (+ 2,22 Prozent auf 31,27 EUR), adidas (+ 2,10 Prozent auf 177,25 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 65,45 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-3,70 Prozent auf 22,10 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 48,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,31 Prozent auf 71,68 EUR), Rheinmetall (+ 0,56 Prozent auf 1 043,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,67 Prozent auf 6,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 1 268 818 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 602,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at