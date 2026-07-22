Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwind.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 6 307,55 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,351 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 6 271,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 285,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 252,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 326,55 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 311,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 906,22 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 290,48 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,81 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 016,80 EUR), Eni (+ 1,87 Prozent auf 22,32 EUR), BASF (+ 1,68 Prozent auf 49,06 EUR) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 429,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,72 Prozent auf 46,80 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 134,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,77 Prozent auf 56,68 EUR), Deutsche Börse (-0,59 Prozent auf 251,00 EUR) und Siemens Energy (-0,25 Prozent auf 157,74 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 064 771 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 586,144 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent.

Redaktion finanzen.at