EURO STOXX 50
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|STOXX-Handel im Fokus
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27.11.2026 12:26:37
Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,26 Prozent auf 6 090,74 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,087 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 6 029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 014,74 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 098,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 029,42 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 6 164,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 5 653,17 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,24 Prozent auf 44,15 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 121,06 EUR), UniCredit (+ 2,96 Prozent auf 76,12 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,79 Prozent auf 30,35 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-0,89 Prozent auf 172,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,12 EUR), SAP SE (-0,04 Prozent auf 194,06 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 317,20 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 184 859 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|172,20
|-0,46%
|ASML NV
|1 221,00
|4,00%
|Deutsche Bank AG
|30,34
|1,59%
|Deutsche Börse AG
|317,50
|0,22%
|Deutsche Telekom AG
|27,15
|0,33%
|Infineon AG
|44,03
|3,21%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,73
|1,42%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|584,80
|-0,41%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,24
|1,25%
|Rheinmetall AG
|795,40
|2,62%
|SAP SE
|194,74
|0,91%
|Siemens Energy AG
|120,58
|2,87%
|TotalEnergies
|78,80
|0,61%
|UniCredit S.p.A.
|76,78
|3,70%
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