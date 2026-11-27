Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,26 Prozent auf 6 090,74 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,087 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 6 029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 014,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 098,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 029,42 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 6 164,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 5 653,17 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,24 Prozent auf 44,15 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 121,06 EUR), UniCredit (+ 2,96 Prozent auf 76,12 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,79 Prozent auf 30,35 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-0,89 Prozent auf 172,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,12 EUR), SAP SE (-0,04 Prozent auf 194,06 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 317,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 184 859 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at