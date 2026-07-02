Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Der Euro STOXX 50 gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,16 Prozent fester bei 6 355,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,441 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 6 282,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 282,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 393,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 268,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 107,85 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 5 692,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 318,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 393,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 115,00 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR) und UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 82,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR), Allianz (+ 1,04 Prozent auf 418,40 EUR), Siemens (+ 1,26 Prozent auf 276,90 EUR) und adidas (+ 1,49 Prozent auf 183,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 009 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 663,459 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,52 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at