Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Donnerstagnachmittag steigen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 5 449,67 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 5 408,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 459,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 404,29 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,289 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 415,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 072,37 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.07.2025, mit 4 518,56 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,94 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,41 Prozent auf 143,84 EUR), Rolls-Royce (+ 5,00 Prozent auf 14,49 GBP), Rio Tinto (+ 3,14 Prozent auf 71,96 GBP), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 279,75 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 78,48 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-5,48 Prozent auf 86,94 GBP), RELX (-4,52 Prozent auf 27,44 GBP), AstraZeneca (-3,24 Prozent auf 127,08 GBP), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 203,55 EUR) und Roche (-2,79 Prozent auf 351,60 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 272 790 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 535,114 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at