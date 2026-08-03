UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX 50-Marktbericht
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03.08.2026 12:26:47
Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 5 469,25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,079 Prozent schwächer bei 5 450,08 Punkten in den Handel, nach 5 454,39 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 450,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 477,98 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 5 071,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 377,10 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Bei 5 521,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR), Airbus SE (+ 2,65) Prozent auf 207,60 EUR), Rolls-Royce (+ 2,59 Prozent auf 15,06 GBP) und UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 83,46 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-5,66 Prozent auf 119,17 GBP), BAT (-2,82 Prozent auf 44,41 GBP), BP (-1,52 Prozent auf 5,44 GBP), Rio Tinto (-1,10 Prozent auf 70,95 GBP) und Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 382 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,05
|2,44%
|ASML NV
|1 411,40
|-0,97%
|AstraZeneca PLC
|140,40
|-4,88%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,06
|-1,36%
|BP plc (British Petrol)
|6,34
|-2,40%
|Deutsche Telekom AG
|27,93
|4,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,64
|1,41%
|Prosus N.V.
|41,31
|3,43%
|Rio Tinto plc
|82,97
|-1,11%
|Rolls-Royce Plc
|17,56
|1,50%
|SAP SE
|165,06
|3,81%
|Siemens Energy AG
|145,92
|-1,99%
|UniCredit S.p.A.
|83,61
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 470,80
|0,30%