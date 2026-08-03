UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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STOXX 50-Marktbericht 03.08.2026 12:26:47

Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Für den STOXX 50 geht es aktuell aufwärts.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 5 469,25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,079 Prozent schwächer bei 5 450,08 Punkten in den Handel, nach 5 454,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 450,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 477,98 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 5 071,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 377,10 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Bei 5 521,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR), Airbus SE (+ 2,65) Prozent auf 207,60 EUR), Rolls-Royce (+ 2,59 Prozent auf 15,06 GBP) und UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 83,46 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-5,66 Prozent auf 119,17 GBP), BAT (-2,82 Prozent auf 44,41 GBP), BP (-1,52 Prozent auf 5,44 GBP), Rio Tinto (-1,10 Prozent auf 70,95 GBP) und Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 382 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,05 2,44% Airbus SE
ASML NV 1 411,40 -0,97% ASML NV
AstraZeneca PLC 140,40 -4,88% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,06 -1,36% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,34 -2,40% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,93 4,22% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,64 1,41% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 41,31 3,43% Prosus N.V.
Rio Tinto plc 82,97 -1,11% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 17,56 1,50% Rolls-Royce Plc
SAP SE 165,06 3,81% SAP SE
Siemens Energy AG 145,92 -1,99% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,61 2,30% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 470,80 0,30%

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