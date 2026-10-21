Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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21.10.2026 15:58:45
Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,28 Prozent auf 6 199,90 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,295 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,283 Prozent auf 6 138,99 Punkte an der Kurstafel, nach 6 121,66 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 125,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 210,52 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,162 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 6 318,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 285,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 686,83 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 207,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,98 Prozent auf 6,06 EUR), adidas (+ 2,78 Prozent auf 162,50 EUR), Siemens (+ 2,73 Prozent auf 267,35 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 53,42 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 304,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR), Eni (-0,42 Prozent auf 26,27 EUR), BMW (-0,35 Prozent auf 57,44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,22 Prozent auf 41,27 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 005 513 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 576,585 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
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|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Infineon Buy
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|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,90
|-1,47%
|ASML NV
|1 443,60
|-3,31%
|BMW AG
|57,80
|1,55%
|Deutsche Börse AG
|313,40
|1,92%
|Deutsche Telekom AG
|25,91
|1,93%
|Eni S.p.A.
|26,36
|-0,28%
|Infineon AG
|51,74
|-3,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|-2,62%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,42
|1,11%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,43
|-1,63%
|SAP SE
|214,30
|4,23%
|Siemens AG
|260,85
|-1,70%
|TotalEnergies
|80,82
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 132,67
|-1,21%
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