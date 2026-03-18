Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,23 Prozent fester bei 5 035,53 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 032,10 Zählern und damit 0,160 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 024,06 Punkte).

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 027,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 046,93 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 243,87 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 4 860,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der STOXX 50 bei 4 704,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,58 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 863,20 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 3,20 Prozent auf 12,87 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 68,40 CHF), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 65,67 EUR), Airbus SE (+ 1,88 Prozent auf 173,54 EUR) und HSBC (+ 1,72 Prozent auf 12,28 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-2,59 Prozent auf 78,75 CHF), BAT (-2,02 Prozent auf 44,52 GBP), Unilever (-1,94 Prozent auf 47,85 GBP), Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 32,83 EUR) und National Grid (-1,65 Prozent auf 13,39 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 6 670 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 460,112 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at