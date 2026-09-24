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STOXX-Handel im Fokus 24.09.2026 12:26:57

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter

Der Euro STOXX 50 zeigt sich heute im Minus.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,43 Prozent im Minus bei 6 272,64 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 250,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 302,56 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,468 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6 447,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 214,70 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 464,56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,22 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), Allianz (+ 0,97 Prozent auf 417,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,88 Prozent auf 507,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 57,62 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,43 Prozent auf 283,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), Rheinmetall (-3,14 Prozent auf 992,80 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,96 Prozent auf 41,28 EUR) und SAP SE (-1,80 Prozent auf 183,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 855 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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