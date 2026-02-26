Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 6 193,22 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,163 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,052 Prozent stärker bei 6 176,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 173,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 166,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 198,02 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 957,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 655,58 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 5 527,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,86 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 198,02 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2,39 Prozent auf 19,14 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 47,91 EUR), BASF (+ 1,72 Prozent auf 49,77 EUR), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 247,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 221,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,77 Prozent auf 542,80 EUR), Rheinmetall (-1,49 Prozent auf 1 657,00 EUR), Allianz (-0,55 Prozent auf 379,40 EUR), Bayer (-0,42 Prozent auf 42,41 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,14 Prozent auf 5,82 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 525 665 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 489,695 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at