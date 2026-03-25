Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün

Um 12:10 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,68 Prozent auf 5 674,97 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,683 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,484 Prozent auf 5 608,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 683,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 608,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,70 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 173,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 475,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 3,00 Prozent ein. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Infineon (+ 4,02 Prozent auf 39,86 EUR), Deutsche Bank (+ 2,86 Prozent auf 25,71 EUR), Siemens (+ 2,75 Prozent auf 214,95 EUR) und UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 62,93 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 241,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,65 Prozent auf 1 481,00 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 149,08 EUR) und Eni (+ 1,06 Prozent auf 22,89 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 366 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 463,118 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,24 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at