Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Um 12:09 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent auf 6 281,73 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,388 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 6 257,97 Punkten, nach 6 257,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 285,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 253,93 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,905 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 827,76 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 17.03.2026, mit 5 769,25 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 288,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,37 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 294,68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,08 Prozent auf 37,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,80 Prozent auf 30,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 160,40 EUR), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 78,56 EUR) und Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 187,08 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-7,01 Prozent auf 63,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 47,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 87,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,66 Prozent auf 461,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 263 144 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 625,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at