Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Kursverlauf 26.10.2026 12:27:01

Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 steigt am ersten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 6 091,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6 061,50 Punkten in den Handel, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 061,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 107,12 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,12 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Bayer (+ 2,86 Prozent auf 45,24 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), BASF (-1,07 Prozent auf 51,89 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 556,00 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 795 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 542,360 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 417,20 0,93% ASML NV
BASF 51,95 -0,46% BASF
Bayer 45,30 3,24% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,35 2,03% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 311,30 -0,32% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,10 -0,75% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 58,52 2,24% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 26,81 -2,83% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 1,52% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,59 2,12% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 555,60 0,40% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,50 1,67% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens Energy AG 123,12 4,53% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,44 2,03% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 094,40 0,43%

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