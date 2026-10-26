Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursverlauf
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26.10.2026 12:27:01
Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 6 091,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6 061,50 Punkten in den Handel, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 061,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 107,12 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,12 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Bayer (+ 2,86 Prozent auf 45,24 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), BASF (-1,07 Prozent auf 51,89 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 556,00 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 795 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 542,360 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 417,20
|0,93%
|BASF
|51,95
|-0,46%
|Bayer
|45,30
|3,24%
|BNP Paribas S.A.
|85,35
|2,03%
|Deutsche Börse AG
|311,30
|-0,32%
|Deutsche Telekom AG
|25,10
|-0,75%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,52
|2,24%
|Eni S.p.A.
|26,81
|-2,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|1,52%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,59
|2,12%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|555,60
|0,40%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,50
|1,67%
|Siemens Energy AG
|123,12
|4,53%
|UniCredit S.p.A.
|73,44
|2,03%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 094,40
|0,43%
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