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STOXX-Handel im Fokus 08.04.2026 09:29:32

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen

Euro STOXX 50-Handel am dritten Tag der Woche.

Um 09:13 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 4,38 Prozent auf 5 879,87 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,777 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 5 648,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 884,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 648,82 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 5 719,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 904,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Wert von 4 773,65 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,504 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,56 Prozent auf 161,86 EUR), Infineon (+ 9,11 Prozent auf 41,75 EUR), Siemens (+ 8,26 Prozent auf 227,35 EUR), UniCredit (+ 7,43 Prozent auf 67,51 EUR) und Deutsche Bank (+ 6,94 Prozent auf 27,41 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-6,75 Prozent auf 23,21 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 254,70 EUR), BASF (-0,54 Prozent auf 51,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 31,15 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,68 Prozent auf 555,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 715 268 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,29 -1,44% BASF
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