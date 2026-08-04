Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|STOXX-Handel im Fokus
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04.08.2026 12:26:31
Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus
Am Dienstag klettert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 6 454,73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,433 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,300 Prozent stärker bei 6 445,79 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 445,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 480,34 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 6 412,68 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Wert von 5 763,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 242,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,33 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 480,34 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 4,52 Prozent auf 49,25 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 63,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,54 Prozent auf 1 204,80 EUR), Eni (+ 2,53 Prozent auf 24,14 EUR) und Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 149,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-2,70 Prozent auf 160,35 EUR), BMW (-1,27 Prozent auf 59,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,24 Prozent auf 47,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 75,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 518,20 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 206 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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