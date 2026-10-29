Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Euro STOXX 50-Performance 29.10.2026 12:26:58

Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der Euro STOXX 50 steigt derzeit.

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,30 Prozent auf 6 186,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent leichter bei 6 159,08 Punkten in den Handel, nach 6 167,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 147,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 195,53 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 320,26 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6 248,84 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 5 705,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,74 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 3,86 Prozent auf 164,15 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 197,96 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 042,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,27 Prozent auf 25,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,91 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 208,40 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 9,29 EUR), UniCredit (-0,03 Prozent auf 74,22 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 176 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574,119 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 167,60 0,24% adidas
Airbus SE 191,48 -2,37% Airbus SE
ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
BNP Paribas S.A. 85,86 -2,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,31 0,34% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 27,11 0,76% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 -0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,71 0,37% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 -2,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 030,40 -2,24% Rheinmetall AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
UniCredit S.p.A. 73,02 -1,54% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 131,31 -1,22%

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