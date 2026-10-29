Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50-Performance
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29.10.2026 12:26:58
Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu
Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,30 Prozent auf 6 186,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent leichter bei 6 159,08 Punkten in den Handel, nach 6 167,81 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 147,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 195,53 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 320,26 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6 248,84 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 5 705,81 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,74 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 3,86 Prozent auf 164,15 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 197,96 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 042,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,27 Prozent auf 25,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,91 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 208,40 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 9,29 EUR), UniCredit (-0,03 Prozent auf 74,22 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 176 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574,119 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|167,60
|0,24%
|Airbus SE
|191,48
|-2,37%
|ASML NV
|1 403,80
|-4,90%
|BNP Paribas S.A.
|85,86
|-2,37%
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,00
|1,52%
|Enel S.p.A.
|9,31
|0,34%
|Eni S.p.A.
|27,11
|0,76%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|-0,30%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,71
|0,37%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,74
|-2,30%
|Rheinmetall AG
|1 030,40
|-2,24%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|UniCredit S.p.A.
|73,02
|-1,54%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 131,31
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