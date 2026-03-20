Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 5 621,86 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,811 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,452 Prozent höher bei 5 639,19 Punkten, nach 5 613,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 687,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 587,00 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 131,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 760,35 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 450,93 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. 5 543,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,58 Prozent auf 38,80 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 39,27 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,05 Prozent auf 44,83 EUR), Siemens Energy (+ 1,10 Prozent auf 147,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,93 Prozent auf 86,48 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 153,98 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 245,90 EUR), UniCredit (-1,04 Prozent auf 62,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 526,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,40 Prozent auf 32,02 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 527 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,399 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at