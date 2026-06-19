Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent leichter bei 6 315,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,434 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,031 Prozent schwächer bei 6 321,31 Punkten in den Handel, nach 6 323,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 337,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 297,06 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 851,16 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Wert von 5 613,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Stand von 5 197,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,95 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 1,84 Prozent auf 60,84 EUR), Eni (+ 1,77 Prozent auf 21,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 45,28 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 193,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,12 Prozent auf 31,27 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,30 Prozent auf 80,48 EUR), adidas (-2,02 Prozent auf 174,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 26,45 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 133,46 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,00 Prozent auf 51,48 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 11 017 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,406 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at