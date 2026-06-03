Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Blick
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03.06.2026 12:27:05
Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag
Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent auf 6 084,72 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,048 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,044 Prozent auf 6 105,17 Punkte an der Kurstafel, nach 6 107,85 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 070,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 105,17 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,509 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 5 881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 5 771,73 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 5 375,70 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,28 Prozent auf 23,41 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 159,84 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 243,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,26 Prozent auf 53,10 EUR) und UniCredit (+ 0,12 Prozent auf 74,85 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,77 Prozent auf 88,50 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 27,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,73 Prozent auf 50,26 EUR), Rheinmetall (-1,95 Prozent auf 1 166,80 EUR) und BMW (-1,92 Prozent auf 71,58 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 784 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 537,273 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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