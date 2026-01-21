Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 21.01.2026 17:58:53

Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Der Euro STOXX 50 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Der Euro STOXX 50 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 5 888,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 5 894,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 822,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 899,24 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 760,35 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 686,83 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 165,96 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,653 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 3,97 Prozent auf 45,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,60 Prozent auf 57,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,54 Prozent auf 98,86 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 41,08 EUR) und Eni (+ 1,24 Prozent auf 16,55 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Deutsche Börse (-2,83 Prozent auf 209,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 26,31 EUR) und SAP SE (-1,53 Prozent auf 191,04 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 902 131 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 434,268 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten