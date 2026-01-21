Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Der Euro STOXX 50 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Der Euro STOXX 50 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 5 888,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,020 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 5 894,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 822,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 899,24 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 760,35 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 686,83 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 165,96 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,653 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 3,97 Prozent auf 45,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,60 Prozent auf 57,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,54 Prozent auf 98,86 EUR), Infineon (+ 1,49 Prozent auf 41,08 EUR) und Eni (+ 1,24 Prozent auf 16,55 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Deutsche Börse (-2,83 Prozent auf 209,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 26,31 EUR) und SAP SE (-1,53 Prozent auf 191,04 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 902 131 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 434,268 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

