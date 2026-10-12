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Index-Performance 12.10.2026 15:58:51

Handel in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone

Euro STOXX 50-Handel am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 6 193,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,299 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent stärker bei 6 176,38 Punkten, nach 6 173,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 221,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 176,38 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 6 325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 269,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), Deutsche Börse (+ 1,59 Prozent auf 300,70 EUR), Eni (+ 1,55 Prozent auf 25,58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,54 Prozent auf 56,86 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 57,14 EUR), BASF (-0,99 Prozent auf 51,17 EUR), BMW (-0,34 Prozent auf 53,08 EUR), adidas (-0,20 Prozent auf 149,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,14 Prozent auf 39,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 772 530 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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