Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
01.12.2025 17:59:05
Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich
Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 668,56 Punkten aus dem Montagshandel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,847 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 5 659,91 Punkten, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 622,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 672,08 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 662,04 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 4 804,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 15,26 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 161,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR) und Rheinmetall (-2,20 Prozent auf 1 448,00 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 013 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 350,159 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,80
|0,47%
|Airbus SE
|193,90
|-0,05%
|ASML NV
|931,60
|2,71%
|Bayer
|30,41
|-0,02%
|BMW AG
|89,30
|1,57%
|BNP Paribas S.A.
|73,50
|0,31%
|Deutsche Börse AG
|224,80
|-3,52%
|Deutsche Telekom AG
|27,73
|-0,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,41
|1,32%
|Infineon AG
|35,42
|-2,52%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,97
|1,67%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,38
|0,46%
|Rheinmetall AG
|1 452,50
|-0,89%
|Siemens Energy AG
|113,05
|-1,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,50
|1,43%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 667,48
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.