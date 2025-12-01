Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Euro STOXX 50-Entwicklung 01.12.2025 17:59:05

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Am ersten Tag der Woche agierten die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 668,56 Punkten aus dem Montagshandel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,847 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 5 659,91 Punkten, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 622,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 672,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 662,04 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 4 804,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 15,26 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 161,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR) und Rheinmetall (-2,20 Prozent auf 1 448,00 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 013 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 350,159 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

