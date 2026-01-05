Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 5 906,21 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,985 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent stärker bei 5 863,16 Punkten in den Handel, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 863,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 912,78 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, den Stand von 5 723,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 651,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 871,45 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 8,27 Prozent auf 1 734,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,68 Prozent auf 128,55 EUR), Infineon (+ 4,42 Prozent auf 39,96 EUR), Airbus SE (+ 3,19 Prozent auf 210,40 EUR) und Eni (+ 1,53 Prozent auf 16,67 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,49 Prozent auf 103,80 EUR), BASF (-2,14 Prozent auf 43,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,07 Prozent auf 60,65 EUR), BMW (-1,99 Prozent auf 94,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,37 Prozent auf 533,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 341 267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at