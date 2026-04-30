Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,03 Prozent fester bei 5 876,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,877 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,650 Prozent schwächer bei 5 778,65 Punkten, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 747,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 879,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,046 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 5 541,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 947,81 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, mit 5 160,22 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,441 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 7,51 Prozent auf 50,38 EUR), Bayer (+ 4,39 Prozent auf 38,05 EUR), Siemens Energy (+ 3,04 Prozent auf 180,58 EUR), Enel (+ 2,71 Prozent auf 9,94 EUR) und Infineon (+ 2,57 Prozent auf 57,13 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,00 Prozent auf 510,80 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 261,60 EUR), adidas (-1,27 Prozent auf 147,40 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 64,88 EUR) und Deutsche Bank (-1,10 Prozent auf 26,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 838 511 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,60 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at