Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 aktuell 26.06.2026 09:30:00

Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Um 09:13 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent auf 6 241,95 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,351 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,098 Prozent leichter bei 6 261,39 Punkten, nach 6 267,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 231,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 261,39 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,881 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 6 064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 5 565,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 244,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR), Enel (+ 0,52 Prozent auf 10,08 EUR), Siemens (+ 0,39 Prozent auf 273,45 EUR) und adidas (+ 0,31 Prozent auf 178,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 473,80 EUR) und Eni (-1,08 Prozent auf 20,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 598,862 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 180,40 1,83% adidas
ASML NV 1 582,60 -1,93% ASML NV
BASF 47,57 -1,02% BASF
Deutsche Börse AG 237,90 -1,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,33 0,65% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 52,14 -1,25% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 10,12 0,98% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 20,15 -1,68% Eni S.p.A.
Infineon AG 77,92 -4,99% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 476,40 0,02% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 267,30 -1,93% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,74 -6,50% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,34 -3,73% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 221,55 -0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen