Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50 aktuell
|
26.06.2026 09:30:00
Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Um 09:13 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent auf 6 241,95 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,351 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,098 Prozent leichter bei 6 261,39 Punkten, nach 6 267,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 231,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 261,39 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,881 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 6 064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 5 565,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 244,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR), Enel (+ 0,52 Prozent auf 10,08 EUR), Siemens (+ 0,39 Prozent auf 273,45 EUR) und adidas (+ 0,31 Prozent auf 178,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 473,80 EUR) und Eni (-1,08 Prozent auf 20,24 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 598,862 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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