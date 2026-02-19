Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Minus

Um 15:43 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,07 Prozent leichter bei 6 038,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,089 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 6 097,65 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 097,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 031,86 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,748 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 5 925,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 542,05 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 5 461,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,21 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 107,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 32,78 EUR), Eni (+ 1,06 Prozent auf 18,64 EUR), Rheinmetall (+ 0,97 Prozent auf 1 710,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,53 Prozent auf 534,60 EUR) und Infineon (+ 0,10 Prozent auf 46,14 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-5,91 Prozent auf 188,70 EUR), Enel (-4,68 Prozent auf 8,86 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 162,25 EUR), UniCredit (-2,54 Prozent auf 72,81 EUR) und BASF (-2,34 Prozent auf 48,74 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 361 271 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 464,811 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at