Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Minus

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 6 111,89 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,173 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,121 Prozent fester bei 6 121,31 Punkten, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 084,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 121,31 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 5 948,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 528,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 453,76 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,47 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 151,96 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1,86 Prozent auf 9,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 550,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,32 Prozent auf 59,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 101,15 EUR) und Infineon (+ 1,06 Prozent auf 46,38 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-2,54 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,51 Prozent auf 72,00 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 164,44 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR) und Siemens (-0,98 Prozent auf 238,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 455 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 484,191 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

