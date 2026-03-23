Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Fokus
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23.03.2026 15:59:00
Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,40 Prozent fester bei 5 633,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,624 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,528 Prozent auf 5 472,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 501,28 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 376,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 683,93 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 113,92 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Wert von 5 749,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 5 423,83 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,71 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,68 Prozent auf 150,15 EUR), UniCredit (+ 5,41 Prozent auf 62,40 EUR), Siemens (+ 4,59 Prozent auf 213,10 EUR), Airbus SE (+ 4,55 Prozent auf 168,24 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 4,38 Prozent auf 5,10 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-2,08 Prozent auf 22,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,10 Prozent auf 1 504,50 EUR), Deutsche Börse (+ 0,37 Prozent auf 244,20 EUR), SAP SE (+ 0,56 Prozent auf 154,68 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 524,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 939 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 434,829 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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