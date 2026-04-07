Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index-Performance
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07.04.2026 15:58:49
Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus
Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,66 Prozent schwächer bei 5 655,48 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,778 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,217 Prozent auf 5 705,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 692,86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 750,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 655,16 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 719,90 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.01.2026, mit 5 923,57 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 656,41 Punkte taxiert.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,33 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 2,14 Prozent auf 52,03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 5,39 EUR), Eni (+ 1,13 Prozent auf 24,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 257,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,59 Prozent auf 548,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-2,48 Prozent auf 131,55 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 1 532,80 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 146,12 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 162,58 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,15 Prozent auf 86,30 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 594 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 447,470 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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