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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 02.07.2026 15:58:50

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 15:42 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,42 Prozent auf 6 371,46 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,441 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent tiefer bei 6 282,07 Punkten, nach 6 282,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 372,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 268,13 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,36 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 6 107,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Wert von 5 318,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,91 Prozent nach oben. Bei 6 372,81 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,84 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Bank (+ 6,59 Prozent auf 31,71 EUR), Rheinmetall (+ 5,62 Prozent auf 1 109,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR) und BMW (+ 4,02 Prozent auf 60,54 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-0,28 Prozent auf 140,48 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 77,87 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 164,46 EUR), Allianz (+ 1,01 Prozent auf 418,30 EUR) und Eni (+ 1,14 Prozent auf 20,23 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 045 982 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 663,459 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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