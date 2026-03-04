Eni Aktie

Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

Euro STOXX 50 aktuell 04.03.2026 15:59:54

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,36 Prozent fester bei 5 850,41 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,038 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,148 Prozent stärker bei 5 780,25 Punkten, nach 5 771,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 887,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 772,25 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 3,88 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 970,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der Euro STOXX 50 5 718,08 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 5 387,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,001 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 736,80 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 3,65 Prozent auf 43,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 636,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,44) Prozent auf 47,89 EUR), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 159,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,10 Prozent auf 535,60 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-4,57 Prozent auf 36,56 EUR), adidas (-4,49 Prozent auf 140,50 EUR), Eni (-0,89 Prozent auf 19,87 EUR), Enel (+ 0,53 Prozent auf 9,59 EUR) und SAP SE (+ 0,63 Prozent auf 166,52 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 606 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 466,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

07:43 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Buy UBS AG
27.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
