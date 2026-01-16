Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 6 038,25 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,103 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,023 Prozent auf 6 039,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 041,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 045,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 037,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,718 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 717,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 652,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Wert von 5 106,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 131,35 EUR), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 217,05 EUR), Infineon (+ 0,48 Prozent auf 41,81 EUR), Bayer (+ 0,24 Prozent auf 42,20 EUR) und Eni (+ 0,22 Prozent auf 16,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,40 Prozent auf 45,64 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 58,91 EUR), Deutsche Telekom (-0,54 Prozent auf 27,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,53 Prozent auf 102,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 384 987 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Mit 7,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

