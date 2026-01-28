Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Mit dem Euro STOXX 50 geht es derzeit abwärts.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent leichter bei 5 955,02 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,037 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,100 Prozent auf 5 988,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 994,59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 943,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 024,55 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,102 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 746,24 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 5 704,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 195,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 053,68 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,79 Prozent auf 43,93 EUR), Eni (+ 1,16 Prozent auf 17,12 EUR), Siemens Energy (+ 0,74 Prozent auf 143,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,64 Prozent auf 102,95 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 57,29 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Airbus SE (-3,24 Prozent auf 192,90 EUR), UniCredit (-2,71 Prozent auf 72,15 EUR), Bayer (-2,60 Prozent auf 45,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,57 Prozent auf 46,29 EUR) und Enel (-1,19 Prozent auf 9,13 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 446 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 456,594 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

