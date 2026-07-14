Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,53 Prozent auf 6 237,78 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,387 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 248,37 Zählern und damit 0,361 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 271,02 Punkte).

Bei 6 248,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 222,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 6 187,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 5 984,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 370,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,62 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,55 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 44,65 EUR), Eni (+ 0,73 Prozent auf 21,97 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 510,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,21 Prozent auf 56,82 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-1,66 Prozent auf 180,55 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 57,10 EUR), SAP SE (-1,35 Prozent auf 138,82 EUR), Siemens (-1,05 Prozent auf 269,25 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,92 Prozent auf 70,78 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 248 909 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at