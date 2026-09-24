ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
24.09.2026 09:31:05
Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:14 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 6 286,65 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 265,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 286,65 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,692 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 447,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 214,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 464,56 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 145,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,38 Prozent auf 57,52 EUR), adidas (+ 0,35 Prozent auf 144,95 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 184,42 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 340 266 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
2026 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,00
|0,32%
|ASML NV
|1 524,20
|0,61%
|BMW AG
|56,94
|-0,14%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|0,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,68
|0,04%
|Infineon AG
|57,02
|0,48%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,59
|0,60%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,97
|0,11%
|Rheinmetall AG
|998,10
|0,54%
|SAP SE
|184,34
|0,42%
|Siemens AG
|276,65
|0,33%
|Siemens Energy AG
|144,00
|0,33%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 272,50
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.