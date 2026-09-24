Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:14 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 6 286,65 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 265,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 286,65 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,692 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 447,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 214,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 464,56 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 145,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,38 Prozent auf 57,52 EUR), adidas (+ 0,35 Prozent auf 144,95 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 184,42 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 340 266 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

2026 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at