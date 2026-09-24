ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Marktbericht 24.09.2026 09:31:05

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Morgen.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:14 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 6 286,65 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 265,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 286,65 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,692 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 447,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 214,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 464,56 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 145,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,38 Prozent auf 57,52 EUR), adidas (+ 0,35 Prozent auf 144,95 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 184,42 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 340 266 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,979 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

2026 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
22.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
11.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,00 0,32% adidas
ASML NV 1 524,20 0,61% ASML NV
BMW AG 56,94 -0,14% BMW AG
Deutsche Telekom AG 26,93 0,11% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,68 0,04% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 57,02 0,48% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,59 0,60% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,97 0,11% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 998,10 0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 184,34 0,42% SAP SE
Siemens AG 276,65 0,33% Siemens AG
Siemens Energy AG 144,00 0,33% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 272,50 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen