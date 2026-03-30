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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.03.2026 09:29:01
Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer
Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 501,87 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,626 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,229 Prozent auf 5 493,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5 505,80 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 484,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 501,87 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 5 796,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 331,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,96 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,07 Prozent auf 24,10 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), Enel (+ 0,79 Prozent auf 9,15 EUR), Bayer (+ 0,65 Prozent auf 38,51 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 52,36 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 77,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,49 Prozent auf 86,06 EUR) und Infineon (-0,41 Prozent auf 37,28 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 162 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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