Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 30.03.2026 09:29:01

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 im Performance-Check.

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 501,87 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,626 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,229 Prozent auf 5 493,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5 505,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 484,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 501,87 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 5 796,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 331,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,96 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,07 Prozent auf 24,10 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), Enel (+ 0,79 Prozent auf 9,15 EUR), Bayer (+ 0,65 Prozent auf 38,51 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 52,36 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 77,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,49 Prozent auf 86,06 EUR) und Infineon (-0,41 Prozent auf 37,28 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 162 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
24.03.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
20.03.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 40,00 1,14% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 159,14 -0,23% Airbus SE
ASML NV 1 146,20 1,42% ASML NV
BASF 52,10 2,08% BASF
Bayer 38,50 1,78% Bayer
BMW AG 77,90 0,83% BMW AG
Deutsche Bank AG 24,91 0,75% Deutsche Bank AG
Enel S.p.A. 9,30 2,80% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,24 1,89% Eni S.p.A.
Infineon AG 37,57 1,32% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,11 1,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 379,50 0,80% Rheinmetall AG
SAP SE 143,72 1,13% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 85,96 -0,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 506,61 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen