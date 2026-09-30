Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 30.09.2026 17:58:25

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Der Euro STOXX 50 verlor heute an Wert.

Am Mittwoch ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,73 Prozent auf 6 274,19 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,405 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent fester bei 6 327,26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 268,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 359,67 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,595 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6 485,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6 328,09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 529,96 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 1,50 Prozent auf 55,32 EUR), BASF (+ 0,48 Prozent auf 50,18 EUR), Deutsche Bank (+ 0,36 Prozent auf 31,87 EUR), Infineon (+ 0,34 Prozent auf 59,50 EUR) und SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 185,66 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2,36 Prozent auf 82,90 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR), Bayer (-1,90 Prozent auf 47,95 EUR) und Allianz (-1,54 Prozent auf 416,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 839 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 592,387 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 412,10 -0,63% Allianz
ASML NV 1 607,40 0,36% ASML NV
BASF 49,50 -1,04% BASF
Bayer 45,22 -5,14% Bayer
BMW AG 54,98 -0,76% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,05 -2,02% Deutsche Bank AG
Infineon AG 59,92 1,01% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,03 -1,16% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,96 -2,64% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 187,50 1,76% SAP SE
Siemens AG 273,10 -0,78% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,50 0,39% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 79,88 -3,01% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 175,45 -1,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen