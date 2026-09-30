Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
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30.09.2026 17:58:25
Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab
Am Mittwoch ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,73 Prozent auf 6 274,19 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,405 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent fester bei 6 327,26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 268,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 359,67 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,595 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6 485,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6 328,09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 529,96 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 1,50 Prozent auf 55,32 EUR), BASF (+ 0,48 Prozent auf 50,18 EUR), Deutsche Bank (+ 0,36 Prozent auf 31,87 EUR), Infineon (+ 0,34 Prozent auf 59,50 EUR) und SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 185,66 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2,36 Prozent auf 82,90 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR), Bayer (-1,90 Prozent auf 47,95 EUR) und Allianz (-1,54 Prozent auf 416,30 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 839 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 592,387 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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