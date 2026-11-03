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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 03.11.2026 09:28:30

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagmorgen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,93 Prozent leichter bei 6 118,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,291 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6 159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 105,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 159,88 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 426,50 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 5 679,25 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,58 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 5,64 Prozent auf 52,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 571,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,93 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 26,38 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 313,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR), adidas (-2,26 Prozent auf 168,95 EUR), SAP SE (-2,14 Prozent auf 206,00 EUR) und Siemens (-1,54 Prozent auf 266,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 705 144 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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adidas 169,35 -1,28% adidas
ASML NV 1 398,40 2,43% ASML NV
Bayer 53,56 7,44% Bayer
Deutsche Börse AG 313,10 -0,29% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,82 0,51% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,02 -0,93% Eni S.p.A.
Infineon AG 52,47 3,06% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,99 0,94% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 569,20 0,18% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,83 0,76% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 206,25 -1,22% SAP SE
Siemens AG 271,15 1,21% Siemens AG
Siemens Energy AG 131,20 3,02% Siemens Energy AG
TotalEnergies 82,40 -0,23% TotalEnergies

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EURO STOXX 50 6 170,55 -0,09%

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