EURO STOXX 50
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03.11.2026 09:28:30
Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,93 Prozent leichter bei 6 118,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,291 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6 159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 105,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 159,88 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 426,50 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 5 679,25 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,58 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 5,64 Prozent auf 52,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 571,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,93 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 26,38 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 313,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR), adidas (-2,26 Prozent auf 168,95 EUR), SAP SE (-2,14 Prozent auf 206,00 EUR) und Siemens (-1,54 Prozent auf 266,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 705 144 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|169,35
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|ASML NV
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|Bayer
|53,56
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|Deutsche Börse AG
|313,10
|-0,29%
|Deutsche Telekom AG
|25,82
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|Eni S.p.A.
|26,02
|-0,93%
|Infineon AG
|52,47
|3,06%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,99
|0,94%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|569,20
|0,18%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,83
|0,76%
|SAP SE
|206,25
|-1,22%
|Siemens AG
|271,15
|1,21%
|Siemens Energy AG
|131,20
|3,02%
|TotalEnergies
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