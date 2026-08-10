BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|STOXX-Handel im Blick
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10.08.2026 17:58:46
Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent höher bei 6 540,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent tiefer bei 6 520,07 Punkten in den Handel, nach 6 523,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 520,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 558,53 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 5 347,74 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 559,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,01 Prozent auf 167,35 EUR), Eni (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 33,23 EUR), Allianz (+ 0,97 Prozent auf 437,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 6,84 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 75,42 EUR), Bayer (-1,16 Prozent auf 49,23 EUR), Siemens (-1,02 Prozent auf 276,95 EUR) und Enel (-0,96 Prozent auf 9,93 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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